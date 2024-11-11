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Даже не в топе. Усик неожиданно провалился в престижном рейтинге боксеров

Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Обладатель трех чемпионских поясов в сверхтяжелом дивизионе Александр Усик не попал в десятку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический портал.

В обновленном рейтинге отечественному боксеру отвели лишь 15-е место. Правда, он лидирует среди хевивейтеров.

Возглавляет список абсолютный чемпион мира во втором наилегчайшем весе – непобедимый японец Наоя Иноуэ. Вторым идет мексиканец Сауль Альварес, владеющий тремя поясами во второй средней весовой категории. Замыкает тройку чемпион мира по версии WBA среди легковесов – американец Джервонта Дэвис.

В топ-20 присутствует еще один украинец – Василий Ломаченко. Он занимает 4-е место среди представителей легкого веса, а в общем списке идет 17-м. Чемпион мира по версии WBO в этой же категории – Денис Беринчик – 7-й в своем дивизионе и 44-й среди всех бойцов.

Соперник Усика в ближайшем поединке – британец Тайсон Фьюри едва зацепился за топ-50. Ему отвели лишь 49-ю ступень в общем рейтинге.

Портал BoxRec: что известно

Сайт посвящен статистике профессионального бокса. Основан в 2000 году британским аналитиком Джоном Шеппардом.

Ведет статистику всех профессиональных боксерских поединков и публикует рейтинги как активных боксеров, так и завершивших спортивную карьеру. Для создания рейтингов используется компьютерная система баллов. BoxRec обновляется редакторами-волонтерами из многих стран мира по примеру Википедии.

Ранее вспомнили топ-5 лучших побед боксера Вячеслав Узелкова.

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Василий ЛомаченкоАлександр УсикТайсон ФьюриБоксДенис Беринчик