Усик против Кличко: команда действующего чемпиона заговорила о возможности поединка

О планах чемпиона рассказал американский его менеджер Эгис Климас.

"Усик следующий бой проведет в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему надо будет провести тренировочный лагерь. Три месяца - и он будет готов. Поединок с победителем боя Паркер - Дюбуа является вариантом номер один для Усика", - отметил Климас.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля. Британский боксер будет защищать свой титул чемпиона IBF. Климас считает, что более привлекательным соперником для Усика был бы именно Дюбуа.

"Реванш с Дюбуа имеет смысл, ведь здесь есть незавершенное дело. У многих до сих пор есть сомнения относительно первого боя. К тому же если Дюбуа победит Паркера, то это будет поединок за звание абсолютного чемпиона", - подытожил Климас.

Чуть позже планами боксера поделился и его украинский промоутер Александр Красюк.

"Во-первых, Усик не готов уйти на пенсию. Во-вторых, многое зависит от боя Паркер - Дюбуа. В-третьих, из СМИ мы слышали, что Владимир Кличко намерен стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе, побить рекорд другой легенды - Джорджа Формана. Пока это просто мечта, своего рода план, возможно, мысли. Мы услышали это и от Турки Аль аш-Шейха - поэтому это также возможность и вероятность", - заинтриговал Красюк.

Интересно, что ранее промоутер заявлял, что встреча двух украинским легенд в ринге невозможна. "Шансы не то что нулевые, меньше нуля",- говорил Красюк.

Отметим, что в течение 2024 года Усик провел два мегапоединка. В мае, одолев британца Тайсона Фьюри, объединил все пояса в супертяжелом весе. Затем, добровольно отказавшись от титула IBF, в декабре повторно одолел соперника в реванше.

Сейчас украинец владеет тремя основными титулами - по версиям WBC, WBA и WBO. Пояс IBF принадлежит Дюбуа, который будет защищать его 22 февраля в поединке против Паркера.