Усик прибыл на бой с Дюбуа с особенным талисманом от дочери: что он символизирует (видео)

Как Усик прибыл на бой с Дюбуа

В соцсетях распространили видео, на котором Усик прибывает на бой с Дюбуа. Он вышел из авто одетый в серый спортивный костюм, а под кофточкой просматривалась мягкая игрушка - ослик Иа из мультфильма о Винни-Пухе.

Невозможно не обратить внимание на эту деталь, ведь она имеет особое значение для спортсмена, который прибыл на стадион "Уэмбли" для борьбы за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Что символизирует игрушка, с которой Усик приехал на бой с Дюбуа

Как известно, плюшевого Иа боксер много лет назад приобрел для своей дочери Лизы во время семейной поездки в Диснейленд в Париже.

Девочка назвала игрушку Лиола, а впоследствии подарила ее отцу на счастье, когда тот отправлялся в тренировочный лагерь.

Еще в 2022 году, перед реваншем с Энтони Джошуа, Усик рассказывал о своем ослике как о важнейшем члене своей команды.

"Это игрушка моей дочери. Она дала мне ее как талисман. Мы купили ее вместе в Диснейленде в Париже. Когда мы уехали из Украины, наши пути в Европе разошлись. И она сказала: "Эта игрушка должна быть рядом с тобой". Она спит со мной, всегда рядом", - рассказывал тогда он.

С тех пор Лиола сопровождает боксера во время важных моментов в карьере. И поединок с британцем Дюбуа не стал исключением, судя по видео, которое опубликовали в сети.

Более того, если осел рядом, считают в сети, значит поединок-реванш с украинским спортсменом точно будет зрелищным и ярким.

"Ты знаешь, что это будет замечательная ночь, когда Лиола будет с Усиком", - с такими словами распространили ролик.

Где смотреть бой Усика и Дюбуа

Поединок проходит на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Боксеры выйдут на ринг около 23:30 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию боя можно на сервисе MEGOGO.

Напомним, это второй совместный бой боксеров. Первый поединок состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в 9 раунде.

Ранее известный комментатор также поделился эксклюзивным комментарием относительно возможного победителя нынешнего боя.