Усик представил документальный фильм к титулу абсолютного чемпиона мира

37-летний украинец удостоился документального фильма. Десятиминутная картина стала ретроспективой непростого пути к званию абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В видео попали кадры подготовки к каждому из эпохальных в карьере Усика поединков. Здесь он готовится и реализует преимущество над Чаззом Уизерспуном, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа, Даниелем Дюбуа и наконец Тайсоном Фьюри. Завершается фильм кадрами поднятия украинским боксером над головой пояса с надписью Undisputed.

В мае Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе за четверть века. Последним обладателем такого титула был британец Леннокс Льюис. В этом году состоится бой-реванш украинца против "Цыганского Короля".

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.