Беллью оголосив про завершення кар'єри після поразки від Усика

Фото: Тоні Беллью (twitter.com/MatchroomBoxing)

Британець зазнав третьої поразки на профірингу

Почесний чемпіон світу за версією WBC британець Тоні Беллью після програші в 8 раунді поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком оголосив про завершення спортивної кар'єри. Про це повідомляє BBC.

"Це несамовито, тому що я віддав все, що у мене було. Я боксую вже 20 років, і тепер все закінчилося", - сказав Беллью.

29 May 2016



@TonyBellew



One of the great night’s pic.twitter.com/6xeEzTJfTk — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 11, 2018

Ця перемога дозволила 31-річному українському бійцю зберегти титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF, WBA Super і The Ring. Для Усика це був перший захист всіх титулів.

Українець здобув свою 16 перемогу на професійному рингу і 12 - нокаутом. Беллью зазнав третьої поразки у професійній кар'єрі (друге - нокаутом) при 30 перемогах (20 - достроково) і одній нічиїй.