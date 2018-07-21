Усик - Гассієв: прогноз букмекерів

Фахівці вважають, що шанси боксерів рівні

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик і володар титулів IBF і WBA Мурат Гассієв зійдуться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.Трансляція бою почнеться на РБК-Україна в 22:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, ставки між українським і російським боксерами рівні.

21 липня 22:00

Москва, арена СК "Олімпійський"

На перемогу українця компанія William Hill приймає ставки з коефіцієнтом 1,9. На успіх росіянина коефіцієнт такий же - 1,9. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 19,0.