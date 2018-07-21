Усик - Гассиев: прогноз букмекеров

Специалисты считают, что шансы боксеров равны

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев сойдутся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 22:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, ставки между украинским и российским боксерами равны.

21 июля 22:00

Москва, арена СК "Олимпийский"

На победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же - 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.