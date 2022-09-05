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Не Усик. Ф'юрі викликав на поєдинок зіркового боксера

Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом WBC (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі записав спеціальний відеовиклик Ентоні Джошуа, який нещодавно програв бій-реванш за чотири чемпіонські пояси Олександру Усику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британця.

"Циганський Король" викликав співвітчизника на бій. Він запропонував зустрітися в ринзі через кілька місяців.

"Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв поєдинок Усику. Хочу надати тобі можливість битися за чемпіонський пояс WBC у найближчі місяці. Я дам тобі трохи часу на підготовку, бо ти щойно провів 12-раундовий бій. Якщо тобі цікаво, то я повідомлю дату", – заявив Ф'юрі.

Раніше британський боксер розповідав про готовність до поєдинку з Усиком у грудні. Коли ж українець відмовився виходити в ринг так рано, то "Циганський Король" пообіцяв знайти іншого суперника.

У понеділок Ф'юрі провів спільне тренування з Джозефом Паркером. Новозеландець може стати обов'язковим претендентом на бій із Усиком у разі перемоги над Джо Джойсом 24 вересня у поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBO.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБоксОлександр Усик