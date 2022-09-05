Не Усик. Ф'юрі викликав на поєдинок зіркового боксера

"Циганський Король" викликав співвітчизника на бій. Він запропонував зустрітися в ринзі через кілька місяців.

"Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв поєдинок Усику. Хочу надати тобі можливість битися за чемпіонський пояс WBC у найближчі місяці. Я дам тобі трохи часу на підготовку, бо ти щойно провів 12-раундовий бій. Якщо тобі цікаво, то я повідомлю дату", – заявив Ф'юрі.

Раніше британський боксер розповідав про готовність до поєдинку з Усиком у грудні. Коли ж українець відмовився виходити в ринг так рано, то "Циганський Король" пообіцяв знайти іншого суперника.

У понеділок Ф'юрі провів спільне тренування з Джозефом Паркером. Новозеландець може стати обов'язковим претендентом на бій із Усиком у разі перемоги над Джо Джойсом 24 вересня у поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBO.