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Ф'юрі та ще один потенційний суперник Усика спільно потренувалися: відео

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Понеділок 05 вересня 2022 15:05
Ф'юрі та ще один потенційний суперник Усика спільно потренувалися: відео Фото: Тайсон Ф'юрі досі не погодився на бій із Олександром Усиком (twitter.com/MMAFighting)
Автор: Антон Федорців

Скандальний британський боксер Тайсон Ф'юрі додав хмизу до вогню чуток про об'єднавчий поєдинок у хевівейті проти Олександра Усика, провівши тренування з важковаговиком Джозефом Паркером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram новозеландця.

Ексцентричний британець вийшов на пробіжку з колишнім чемпіоном світу за версією WBO. Обидва боксери претендують на поєдинок із володарем чотирьох чемпіонських поясів Усиком.

Минулого тижня Всесвітня боксерська організація зробила переможця бою Джойс – Паркер обов'язким претендентом на бій із українцем. Переможець двобою новозеландця і британця 24 вересня отримає титул тимчасового чемпіона WBO.

Натомість Усик прагне провести об'єднавчий поєдинок у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Переможця ж бою Джойс – Паркер він готовий потім зустріти на київському НСК "Олімпійський".

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.

До слова, боксер Усик і ще два десятки спортсменів отримали державні нагороди до Дня незалежності України.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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