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Усик – Ф'юрі на паузі. Українець зібрався допомогти Джошуа побити британця

Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа перед боєм-реваншем (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик змирився, що наступним суперником володаря поясу WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі стане не він.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Український боксер запропонував руку допомоги недавньому супернику Ентоні Джошуа в підготовці до наступного бою. Промоутер чемпіона Олександр Красюк переконаний, що Усик не відмовить навіть, якщо суперником британця стане Ф'юрі.

"Він запевнив, що за потреби може приїхати та дати йому кілька порад", – лаконічно прокоментував ситуацію менеджер.

Повноцінна підготовка Джошуа до нового поєдинку, вочевидь, розпочнеться незабаром. Найімовірніше, британський боксер повернеться в ринг ще цьогоріч – на початку грудня.

Напередодні команда Джошуа пристала на всі умови Ф'юрі щодо титульного бою. Зокрема, британець погодився на розподіл гонорару в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

Українець кинув виклик "Циганському Королю" після серпневої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Щоправда, Усик готовий до бою лише в 2023 році.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБоксЕнтоні Джошуа