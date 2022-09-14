Усик – Ф'юрі на паузі. Українець зібрався допомогти Джошуа побити британця

Український боксер запропонував руку допомоги недавньому супернику Ентоні Джошуа в підготовці до наступного бою. Промоутер чемпіона Олександр Красюк переконаний, що Усик не відмовить навіть, якщо суперником британця стане Ф'юрі.

"Він запевнив, що за потреби може приїхати та дати йому кілька порад", – лаконічно прокоментував ситуацію менеджер.

Повноцінна підготовка Джошуа до нового поєдинку, вочевидь, розпочнеться незабаром. Найімовірніше, британський боксер повернеться в ринг ще цьогоріч – на початку грудня.

Напередодні команда Джошуа пристала на всі умови Ф'юрі щодо титульного бою. Зокрема, британець погодився на розподіл гонорару в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

Українець кинув виклик "Циганському Королю" після серпневої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Щоправда, Усик готовий до бою лише в 2023 році.