Усик – Ф'юрі. Британська преса "анонсувала" бій, промоутер українця відреагував

Команда Усика відреагувала на інформацію Daily Mail про узгоджений бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Він нібито повинен відбутися на Близькому Сході взимку.

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми перебуваємо в контакті з Ворреном (промоутер Ф'юрі – ред.) та принцами Саудівської Аравії", – лаконічно заявив Красюк.

Британський боксер два тижні тому оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі. Згодом він проявив зацікавлення до об'єднавчого поєдинку з Усиком за умови величезного гонорару.

У ніч проти неділі українець вдруге переміг Джошуа за роздільним рішенням суддів. Один із них підтримав британця, а двоє інших – Усика. Український чемпіон успішно захистив чотири чемпіонські пояси та ще й забрав вакантний титул The Ring.