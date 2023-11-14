RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Фюри. Битва чемпионов получила новую дату-ориентир

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри направляются в бой за абсолют (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик сойдется в ринге с британцем Тайсоном Фьюри в конце зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Boxing News.

Бой Усик – Фьюри запланировали провести 17 февраля. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд. Официально мероприятие анонсируют в течение недели.

Боксеры подписали контракт на проведение боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте в сентябре. Первым вариантом даты проведения поединка было 23 декабря. Впрочем, команда "Цыганского Короля" настаивала на отсрочке битвы чемпионов из-за полученных Фьюри в бою с экс-чемпионом UFC Нганну травм.

Накануне Усик "примерил" титул WBC, которым владеет британский боксер. На конгрессе Всемирного боксерского совета в Ташкенте украинец вышел на сцену с чемпионским поясом организации. Он заявил, что титул должен принадлежать ему.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикТайсон ФьюриБокс