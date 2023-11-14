Усик – Фюри. Битва чемпионов получила новую дату-ориентир

Бой Усик – Фьюри запланировали провести 17 февраля. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд. Официально мероприятие анонсируют в течение недели.

Боксеры подписали контракт на проведение боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте в сентябре. Первым вариантом даты проведения поединка было 23 декабря. Впрочем, команда "Цыганского Короля" настаивала на отсрочке битвы чемпионов из-за полученных Фьюри в бою с экс-чемпионом UFC Нганну травм.

Накануне Усик "примерил" титул WBC, которым владеет британский боксер. На конгрессе Всемирного боксерского совета в Ташкенте украинец вышел на сцену с чемпионским поясом организации. Он заявил, что титул должен принадлежать ему.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.