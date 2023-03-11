RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Фьюри. WBA получила уведомление о согласованном объединительном бое

Фото: Александр Усик стремится собрать всю коллекцию чемпионских поясов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Команды элитных боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри проинформировали Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) о договоренности относительно поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Президент ассоциации Хильберто Мендоса объявил о согласованном бое за абсолют. Соглашение о поединке организации подтвердили представители украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и британца с титулом WBC.

"Обе стороны согласовали условия. Усик согласился на распределение гонорара 70/30. Для работы над контрактом боксеры попросили время", – заявил функционер.

Накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Более того, в случае длительных раздумий обладатель четырех чемпионских поясов терял бы еще по проценту в день. Тем временем WBA и другие боксерские организации установили дедлайн для договоренности – на этой неделе.

В конце концов Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда. Единственным условием 36-летнего боксера стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи украинцам сразу после боя. Поединок планируют провести 29 апреля на "Уэмбли".

К слову, ранееУкраина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Белоруссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикТайсон ФьюриБокс