Усик – Фьюри. WBA получила уведомление о согласованном объединительном бое

Президент ассоциации Хильберто Мендоса объявил о согласованном бое за абсолют. Соглашение о поединке организации подтвердили представители украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и британца с титулом WBC.

"Обе стороны согласовали условия. Усик согласился на распределение гонорара 70/30. Для работы над контрактом боксеры попросили время", – заявил функционер.

Накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Более того, в случае длительных раздумий обладатель четырех чемпионских поясов терял бы еще по проценту в день. Тем временем WBA и другие боксерские организации установили дедлайн для договоренности – на этой неделе.

В конце концов Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда. Единственным условием 36-летнего боксера стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи украинцам сразу после боя. Поединок планируют провести 29 апреля на "Уэмбли".