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Усик – Фьюри. Украинец раскрыл План B на случай срыва даты боя

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут так и не встретиться в ринге (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на попытки команды британца Тайсона Фьюри отодвинуть по времени выход в ринг на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing King Media.

Именитый промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что его клиент с чемпионским поясом WBC не успеет подготовиться к дате сражения с 36-летним украинцем. Противостояние тяжеловесов предварительно запланировано на 23 декабря.

"Видите, что происходит, когда ложь выходит на поверхность? Дядя Фрэнк "мутит" что-то хитрое, но мы должны боксировать 23 декабря. Есть контракт. Фрэнк, ты слышишь меня? Дядя слишком много говорит", – заявил Усик.

Чемпион в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBO и IBF подтвердил, что будет готов противостоять Фьюри в конце года. "Цыганскому Королю" посоветовал освободить пояс WBC, если он откажется от взятых ранее обязательств. Окружение британского боксера намекнуло на травму чемпиона.

"Если Фьюри не будет готов к 23 декабря? Пусть оставляет пояс и отдыхает. Есть ли какие-то временные рамки на ответ Фьюри? Это вопрос к менеджеру или промоутеру, но не ко мне", – резюмировал Усик.

К слову, ранее Фьюри едва одолел Нганну из UFC в выставочном поединке.

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