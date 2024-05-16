Усик – Фьюри. Украинец раскрыл карьерные планы после битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Конечно, я продолжу заниматься боксом. Возможно, еще три года ориентировочно. Моя мотивация драться – дисциплина, семья и фанаты. Я ценю поддержку народа и украинских солдат. Вот моя мотивация. Мы способны на большее с усердной работой", – заявил Усик.

Чемпион дебютировал на профессиональном уровне в 2013 году. Сначала он выступал в первом тяжелом весе, а в 2019-м перешел в хевивейт. Рекорд Усика – 21 поединок, 21 победа, из которых 14 – нокаутом.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.