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Усик – Фьюри: украинец анонсировал старт лагеря перед боем-реваншем

Фото: Александр Усик со специальным поясом абсолютного чемпиона мира (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик начал подготовку ко второму поединку против британского боксера Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ready to Fight.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Многие вещи, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и дай Бог покажем свою форму еще раз. Не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. Потому что мы уже можем играть на своей стороне и со своим мячом", – заявил Усик.

Украинский боксер уверен, что "Цыганский Король" не откажется от поединка. По его словам, британец тогда потеряет не только деньги, но и мужское достоинство, нарушив слово. Негативные прогнозы команды Фьюри и организаторов боя дополнительно мотивируют Усика.

"У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день – новый день. Меня мотивирует моя команда, моя семья, моя вера в Бога, моя страна, жена моя, дети. То, что возле меня, растет со мной, то, что я люблю – это меня мотивирует", – добавил он.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Именно "Цыганский Король" активировал опцию реванша в контракте.

Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После победителя поединка британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.

К слову, ранее Усик возглавил рейтинг самых оплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году.

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