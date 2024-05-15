Усик – Фьюри: сколько заработают чемпионы за объединительный поединок

Британец Тайсон Фьюри заработает значительно больше украинского боксера Александра Усика в грядущем бою за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпіон".
Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
"Цыганский Король" якобы получит 69 млн долларов за выход в ринг. В то же время украинец заработает "лишь" 34 млн "зеленых". Гонорары станут рекордными в карьере обоих боксеров. Вероятные призовые Усика – самые большие в истории украинского профессионального бокса.
Ранее британская пресса предсказывала распределение гонораров в пропорции 70/30 в пользу Фьюри. Его призовые даже могут достичь 100 млн долларов. Украинский боксер согласился на меньшие призовые, взяв с британца обещание задонатить 1 млн фунтов в один из фондов поддержки Украины.
В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.
9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.
Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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