Усик – Фьюри: сколько заработают чемпионы за объединительный поединок

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Цыганский Король" якобы получит 69 млн долларов за выход в ринг. В то же время украинец заработает "лишь" 34 млн "зеленых". Гонорары станут рекордными в карьере обоих боксеров. Вероятные призовые Усика – самые большие в истории украинского профессионального бокса.

Ранее британская пресса предсказывала распределение гонораров в пропорции 70/30 в пользу Фьюри. Его призовые даже могут достичь 100 млн долларов. Украинский боксер согласился на меньшие призовые, взяв с британца обещание задонатить 1 млн фунтов в один из фондов поддержки Украины.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.