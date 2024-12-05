Усик – Фьюри: еще два украинца будут боксировать в андеркарде реванша

Перед главным боем на ринг выйдут Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

27-летний Лапин проведет 10-раундовый бой за титулы чемпиона по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом дивизионе. Его соперником станет француз Дилан Колин.

Это будет третий поединок Лапина в 2024 году. Ранее он победил черногорца Альмира Скриели и португальца Октавио Пудивитра. В общей сложности Лапин провел на профи-ринге девять боев и все завершил в свою пользу. В трех случаях соперники оказывались в нокаутах.

29-летний Новицкий, боксирующий в супертяжелой категории, проведет 10-раундовое сражение против мексиканца Эдгара Рамиреса. Для него это будет четырнадцатый поединок в карьере. Все предыдущие украинец выиграл, 10 из них завершили досрочно.

Вечер бокса 21 декабря: что известно

Мега-событие состоится на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. В главном поединке Усик и Фьюри поспорят за три титула чемпионов мира в тяжелом весе – по версиям WBA, WBO и WBC.

До сих пор в андеркарде значился поединок одного украинца – Сергея Богачука. Отечественный боксер проведет бой в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

Ранее рассматривался также вариант с Денисом Беринчиком, однако там все сорвалось из-за неопределенности с соперниками. Появление двух новых украинских участников вечера стало большой неожиданностью.

Список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри