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Усик – Фьюри: еще два украинца будут боксировать в андеркарде реванша

Фото: Даниэль Лапин и Александр Усик (instagram.com/daniel.lapin)
Автор: Андрей Костенко

Поединки еще двух украинских боксеров внесены в программу большого шоу, топ-событием которого станет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxrec.

Перед главным боем на ринг выйдут Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

27-летний Лапин проведет 10-раундовый бой за титулы чемпиона по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом дивизионе. Его соперником станет француз Дилан Колин.

Это будет третий поединок Лапина в 2024 году. Ранее он победил черногорца Альмира Скриели и португальца Октавио Пудивитра. В общей сложности Лапин провел на профи-ринге девять боев и все завершил в свою пользу. В трех случаях соперники оказывались в нокаутах.

29-летний Новицкий, боксирующий в супертяжелой категории, проведет 10-раундовое сражение против мексиканца Эдгара Рамиреса. Для него это будет четырнадцатый поединок в карьере. Все предыдущие украинец выиграл, 10 из них завершили досрочно.

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Мега-событие состоится на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. В главном поединке Усик и Фьюри поспорят за три титула чемпионов мира в тяжелом весе – по версиям WBA, WBO и WBC.

До сих пор в андеркарде значился поединок одного украинца – Сергея Богачука. Отечественный боксер проведет бой в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

Ранее рассматривался также вариант с Денисом Беринчиком, однако там все сорвалось из-за неопределенности с соперниками. Появление двух новых украинских участников вечера стало большой неожиданностью.

Список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри

  • Сергей Богачук (Украина) – Исраил Мадримов (Узбекистан)
  • Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)
  • Андрей Новицкий (Украина) – Эдгар Рамирес (Мексика)
  • Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)
  • Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)
  • Деннис Маккан (Великобритания) – Питер Макгрейл (Великобритания)
  • Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)

 

Ранее Усик приоткрыл занавес тренировочного лагеря.

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