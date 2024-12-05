"Подготовка в разгаре". Усик приоткрыл занавес тренировочного лагеря

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC Александр Усик находится в отличной форме за чуть более двух недель до реванша с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram украинского боксера .

Чемпион поделился фотографией из тренировочного лагеря, по которой болельщики могут оценить его физическое состояние. Усик сфотографировался с одним из своих спарринг-партнеров – украинским боксером в полутяжелом весе, Даниелем Лапиным.

"До боя осталось всего 17 дней! Подготовка в разгаре. До встречи 21 декабря!", – написал Усик в соцсети.

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO в сверхтяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри. Победитель противостояния, в отличие от первого боя, не будет иметь титула абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Усик получит 60% гонорарного фонда реванша. Он заработает ориентировочно 114 млн. долларов. За первый бой отечественный боксер получил гораздо меньше – 38 млн.

Фаворитом второго поединка эксперты считают украинца. На победу Усика специалисты букмекерской конторы Favbet заложили коэффициент 1,58. На вероятный успех британского боксера этот показатель – 2,45.

Усик еще в сентябре приступил к подготовке к реваншу в Испании. Фьюри открыл лагерь за пять недель до боя на Мальте.

В андеркарде поединка выступит еще один украинский боксер – Сергей Богачук, который проведет поединок в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

В первой встрече в мае Усик одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.