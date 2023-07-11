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Усик – Фьюри. Промоутер украинца озвучил новую потенциальную дату боя

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Вторник 11 июля 2023 12:27
Усик – Фьюри. Промоутер украинца озвучил новую потенциальную дату боя Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут драться зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Многострадальный объединительный поединок в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри получил новые возможные сроки проведения.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, передает РБК-Украина со ссылкой на NoSmokeSport.

Бой Усик – Фьюри может состояться 27 января. Предыдущей планируемой датой для поединка было 26 декабря.

Поединок за абсолют в тяжелом весе стремятся организовать аравийцы. Шейхи запланировали организовать мини-турнир между самыми популярными тяжеловесами, добавив к Усику с Фьюри британца Джошуа и американца Уайлдера. Именно поединки между этими двумя парами боксеров должны состояться 26 декабря.

Впрочем, запланированная дата оказалась неудачной с маркетинговой точки зрения. На Западе будут отмечать Boxing Day – День подарков после Рождества, а в Штатах состоятся рейтинговые матчи в Национальной ассоциации студенческого спорта. Теперь бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер могут провести 27 января.

Накануне Усик провел битву взглядов с Дюбуа в столице Польши. В поединке против британского боксера украинец сойдется 26 августа во Вроцлаве. Бой чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO против обязательного претендента состоится на местной Tarczynski Arena.

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

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