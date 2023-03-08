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Усик – Фьюри. Британец отказался от справедливого распределения призовых

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Среда 08 марта 2023 14:19
Усик – Фьюри. Британец отказался от справедливого распределения призовых Фото: Александр Усик стремится собрать всю коллекцию чемпионских поясов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри отклонил предложение команды украинца Александра Усика разделить гонорар потенциального объединительного поединка в пользу победителя.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

Представитель украинского чемпиона рассказал о тупике, в который зашли переговоры относительно боя за звание абсолютного чемпиона мира. "Цыганский Король" стремится заработать гарантированно больше Усика.

"Сначала мы согласились на распределение гонорара 50 на 50, но потом Тайсон попросил немного больше денег. В ответ мы четко дали поняли, что готовы идти на 60/40, но с преимуществом победителя. Это наше предложение было последним. Фьюри отказался" , – рассказал Красюк.

Несмотря на трудности с распределением призового фонда, стороны пытаются прийти к согласию в переговорах. Базовой датой поединка между Усиком и Фьюри избрали 29 апреля. Бой может состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли" или на Ближнем Востоке.

Ранее представители Усика предложили команде британца провести сразу два поединка. В каждом из боев, несмотря на итоговый результат, оба боксера должны были заработать половину призовых. В данный момент Фьюри контролирует пояс WBC, а Усик остается чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси.

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