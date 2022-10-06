Усик – Фьюри. Промоутер британца назвал желаемые даты объединительного боя

Представитель "Цыганского Короля" Боб Арум, управляющий промоутерской компанией Top Rank, поделился мнениями о трудностях в организации объединительного боя. Он признался, что переговоры между сторонами продолжаются.

По словам Арума, контакты с менеджером Усика Эгисом Климасом не прекращаются ни на день. На данный момент команды обоих боксеров, очевидно, пришли к согласию относительно проведения поединка в 2023 году.

"Поэтому я всегда держу руку на пульсе, да и Климас называл в интервью потенциальные места проведения боя. Если он состоится в феврале или в первую неделю марта, то это устроило бы нас полностью", – рассказал Арум.

Ранее Фьюри рассказывал о готовности к поединку с Усиком в декабре. Когда же украинец отказался выходить в ринг так рано, "Цыганский Король" пообещал найти другого соперника. Однако до сих пор ни с одним соперником британец контракт не подписал.

Накануне Международная ассоциация бокса разрешила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Совет директоров ассоциации отменил предыдущее решение о недопуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям.