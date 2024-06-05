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Усик – Фьюри. Президент IBF не смог гарантировать сохранение титула для украинца

Фото: Александр Усик собрал все пояса сверхтяжелого веса (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте еще до второго поединка против британца Тайсона Фьюри.

Об этом заявил президент IBF Дэрил Пиплз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой-реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

После победы над хорватом Филипом Хрговичем британский боксер Даниэль Дюбуа стал новым обязательным соискателем чемпионского пояса из коллекции Усика. Временный чемпион стремится осенью встретиться в ринге с соотечественником Энтони Джошуа. Победитель, возможно, станет постоянным чемпионом.

"Дюбуа – временный чемпион и новый обязательный претендент. Слишком рано говорить, будет ли на кону боя Джошуа – Дюбуа полноценный титул IBF", – рассказал Пиплз.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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