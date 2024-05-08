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Усик – Фьюри. Организаторы презентовали памятные часы в честь битвы чемпионов

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри появятся в ринге 18 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри получил очередной изысканный атрибут от аравийских функционеров – специальные часы.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter чиновника.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Победитель поединка вместе с титулами получит эксклюзивные наручные часы Jacob & Co. Под стекло хронометра рядом с механизмом дизайнеры поместили фигурки Усика и Фьюри. Еще один экземпляр будет продан на аукционе Sotheby's. Все вырученные за него средства будут отправлены в один из благотворительных фондов.

Ранее Аль-Аш-Шейх показал специальный пояс для победителя битвы чемпионов. Он исполнен в стилистике UFC. В центре размещена большая надпись Undisputed – "бесспорная". Рядом меньшими буквами написано "чемпион мира в хевивейте".

 

 

 

Что известно о бое Усик – Фьюри

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

Хргович недавно стал запасным вариантом организаторов на случай нового отказа. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Если хорватский боксер встретится с украинцем, его поединок за титул IBF против Дюбуа отменят.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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