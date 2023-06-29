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Усик – Фьюри. Объединительный боксерский поединок в 2023 году не состоится

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри никак не договорятся о бое (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, скорее всего, организовать в этом году уже не смогут.

Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

В декабре поединок Усик – Фьюри не состоится. Теперь потенциальный бой обладателя чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO и чемпиона по версии WBC сместили во времени на 2024-й.

Украинец и "Цыганский Король" могли встретиться в рамках турнира сильнейших боксеров в Саудовской Аравии. Компанию Усику и Фьюри могли составить другие тяжеловесы – британец Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер из США. Впрочем, промоутер Фрэнк Уоррен развенчал слухи о договоренностях.

"Тайсон Фьюри не сразится с Александром Усиком в декабре в Саудовской Аравии. Фрэнк Уоррен сказал, что саудиты могут отложить свои планы на январь, поэтому Фьюри настаивает на поединке в Соединенном Королевстве", – раскрыл детали Бенсон.

Ранее окружение "Цыганского Короля" выдвинуло ультиматум для возобновления переговоров с Усиком. Украинец должен записать видео с извинениями перед Фьюри. В нем чемпион нескольких боксерских организаций обязан рассказать правду о срыве объединительного боя.

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

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Александр УсикБоксТайсон Фьюри