Усик – Фьюри. Легендарный Тайсон дал однозначный прогноз на победителя битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"С нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я ставлю на Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он победит Усика. Он собрался его догнать и одолеть. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я считаю его лучшим боксером мира , особенно в сверхтяжелом весе. Большие бойцы проигрывают, выглядят плохо, но остаются большими", – заявил Тайсон.

По мнению "Железного Майка", неубедительный бой Фьюри против Нганну не изменил статус британца. Он признал, что "Цыганский Король" предоставил экс-чемпиону UFC возможность победить. Тайсон уверен, что этот поединок был "просто плохим вечером" Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Накануне отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.