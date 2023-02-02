Усик – Фьюри. Команды тяжеловесов выбрали новую базовую дату объединительного боя
Окружения Александра Усика и Тайсона Фьюри продолжают переговоры по организации весной поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Об этом заявил журналист ESPN Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Супербой украинца и британца теперь планируется в конце апреля. Локация поединка еще не определена, но Усик успешно завершил переговоры с аравийскими инвесторами.
"Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе, запланированном на 29 апреля. Усик закрыл свою часть соглашение с саудитами, а теперь очередь Фьюри. Если не удастся, поединок примет "Уэмбли", – написал Коппинджер.
Бой Усик – Фьюри раньше планировали на конец февраля или начало марта. Потенциальный поединок обладателя чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO и чемпиона по версии WBC подвинули во времени по финансовым соображениям. Команды обоих боксеров решили подождать предложений с Ближнего Востока.
Привлечение аравийских инвесторов позволит Усику и Фьюри разделить призовой фонд в пропорции 50/50. Если же объединительный бой состоится в британской столице, то "Цыганский Король" будет претендовать на львиную долю выручки. Кроме того, у него будет больший процент продажи медиа-прав.
Tyson Fury and Oleksandr Usyk remain in talks for an undisputed heavyweight title fight being targeted for April 29, sources told ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 1, 2023
Usyk closed his side of the deal with the Saudis and now Fury must. If not, the fight could head to Wembley. Ramadan ends on April 21.
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