Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира удивил прогнозом на бой

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

47-летний Каннингем пересекался с Фьюри в 2013-м и даже отправил "Цыганского Короля" в нокдаун, но затем уступил британцу нокаутом. Теперь же американец назвал два фактора вероятной победы Усика. И если уровень менеджерских способностей команды украинца прямого отношения к бою не имеет, то вторая причина – вполне спортивная.

"Это навыки Усика. У него нет равных в этом. У парня изобретательные движения, делающие его неудобным соперником. Усик думает иначе, смотрит на все под другим углом. И демонстрирует бокс высочайшего уровня. Он будет наносить много ударов, которые могут ошеломить Фьюри", – заявил Каннингем.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.