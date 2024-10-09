Усик – Фьюри. Другой украинец получил соперника в разогреве перед боем-реваншем

Украинец проведет поединок в первом среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана. Несмотря на то, что на кону поединка не будет стоять никаких титулов, он значится как второе по значимости событие боксерского вечера 21 декабря.

В августе Богачук проиграл бой за пояс временного чемпиона WBC Верджилу Ортису из США. Несмотря на два нокдауна от украинца, судьи разделенным решением отдали предпочтение американцу.

Ранее другой украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что будет защищать свой титул WBO в легком весе в андеркарте боя Усик – Фьюри 2. Но встречи с его участием в списке нет.

Поединки в андеркарде боя Усик – Фьюри 2

Сергей Богачук (Украина) – Исраил Мадримов (Узбекистан)

Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)

Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)

Деннис Маккан (Великобритания) – Питер Макгрейл (Великобритания)

Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)

Кто такой Исраил Мадримов

29-летний узбекистанский боксер на любительском уровне был чемпионом Азии в среднем весе. Профессиональную карьеру начал в 2018 году.

В марте 2024 года победил россиянина Магомеда Курбанова и получил титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Однако уже в первой защите, 3 августа, уступил единогласное решение судей лидеру рейтинга P4P – американцу Теренсу Кроуфорду.