Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира подсказал украинцу главный изъян британца

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"На техническом уровне Тайсон Фьюри всегда имел проблемы с меньшими бойцами, которые прекрасно двигаются, и ужасен в противодействии контрударам. Если отходить и хорошо обороняться против Фьюри, то он теряется. Когда полный новичок в боксе Фрэнсис Нганну отступал, то у Тайсона Фьюри возникали проблемы. Он довел до истерики чемпиона мира", – заявил Беллью.

41-летний боксер по прозвищу "Бомбардировщик" никогда не боксировал с "Цыганским Королем". Зато в 2018 году он появился в ринге против Усика. Тогда украинец защитил чемпионские пояса в первом тяжелом весе нокаутом в 8-м раунде и перешел в хевивейт.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.