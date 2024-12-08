Усик – Фьюри 2: новый андеркард без двух украинцев и с другим соперником

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х чиновника .

В обновленной редакции подтвержден поединок украинца Даниэля Лапина с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. В то же время нет ранее анонсированного боя супертяжа Андрея Новицкого против мексиканца Эдгара Рамиреса.

Удивительная история вышла с чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком. Первоначально Аль-Шейх анонсировал его встречу в ринге с британцем Сэмом Ноуксом. Но буквально через пару часов данный поединок исчез из списка.

Вторым по значению событием вечера остался бой другого украинца – Сергея Богачука, выступающего в первом среднем весе. Но у него сменился соперник. Узбек Исраил Мадримов отказался от противостояния, объяснив это заболеванием острым бронхитом. Новым соперником Богачука стал британец Ишмаэль Дэвис.

Обновленный список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)

Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)

Деннис Маккан (Великобритания) – Питер Макгрейл (Великобритания)

Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)

Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)

Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)

Вечер бокса состоится 21 декабря на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. В главном поединке украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри поспорят за три титула чемпионов мира в тяжелом весе – по версиям WBA, WBO и WBC.