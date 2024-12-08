Усик – Фьюри 2: новый андеркард без двух украинцев и с другим соперником
Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх обнародовал новый список боев в андеркарде поединка Усик – Фьюри 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х чиновника.
В обновленной редакции подтвержден поединок украинца Даниэля Лапина с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. В то же время нет ранее анонсированного боя супертяжа Андрея Новицкого против мексиканца Эдгара Рамиреса.
Удивительная история вышла с чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком. Первоначально Аль-Шейх анонсировал его встречу в ринге с британцем Сэмом Ноуксом. Но буквально через пару часов данный поединок исчез из списка.
Вторым по значению событием вечера остался бой другого украинца – Сергея Богачука, выступающего в первом среднем весе. Но у него сменился соперник. Узбек Исраил Мадримов отказался от противостояния, объяснив это заболеванием острым бронхитом. Новым соперником Богачука стал британец Ишмаэль Дэвис.
Обновленный список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри
- Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)
- Деннис Маккан (Великобритания) – Питер Макгрейл (Великобритания)
- Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)
- Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)
- Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)
Вечер бокса состоится 21 декабря на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. В главном поединке украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри поспорят за три титула чемпионов мира в тяжелом весе – по версиям WBA, WBO и WBC.
Ранее рассказали, как можно будет смотреть супербой Усик – Фьюри 2 в Украине.
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