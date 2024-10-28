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"Он испортил мне Хэллоуин". Фьюри разгневался на Усика из-за даты реванша

Эр-Рияд, Понедельник 28 октября 2024 17:04
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"Он испортил мне Хэллоуин". Фьюри разгневался на Усика из-за даты реванша Фото: Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в сверхтяжелой весовой категории Тайсон Фьюри выразил недовольство датой поединка-реванша. Он обвинил команду действующего обладателя титулов Александра Усика, что та специально создала ему неудобства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Фьюри говорит, что сначала реванш планировали на октябрь, и это всех устраивало. Как вдруг, команда украинца стала настаивать на встрече в конце декабря.

"Он фактически отложил матч-реванш. Я надеялся на спокойную подготовку к Хэллоуину, Ночи Гая Фокса (5 ноября), Рождеству и Новому году. Но он все это мне испортил. Теперь у меня останутся всего три дня на Рождество. Он должен за это заплатить!" – рассказал британский боксер.

Бывший чемпион не подвергает сомнению преимущество украинца в первом поединке, хотя Усик вовсе его не поразил. "Он одержал очень маленькую победу. Впрочем, победа на дюйм или милю – это все равно победа".

"Цыганский Король" не сомневается в своем успехе в ответной встрече. Он хочет провести еще и третье сражение против Усика.

"Я собираюсь уверенно выиграть реванш. А потом сойтись в ринге с Усиком еще раз, чтобы состоялась трилогия, – признался он. – Я бы стал единственным боксером сверхтяжелого веса в истории, у которого было бы три трилогии (с Уайлдером, Чисорой и Усиком) . Это было бы очень впечатляюще".

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде свои бои проведут еще два украинских боксера – Сергей Богачук и Денис Беринчик. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик готовится к реваншу в тренировочном лагере в испанской Валенсии. Фьюри заявил, что начнет целенаправленную подготовку за шесть-семь недель до боя.

Усик в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.

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