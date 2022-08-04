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Усик – Джошуа. Другий шанс британця став основою для нового промо

Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик перед першим боєм (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нове відео для промоції бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа підготували організатори вечора боксу в аравійській Джидді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Промоутери оприлюднили ролик до поєдинку 20 серпня. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

Відео від Matchroom Boxing отримало промовистий коментар – "Другий шанс". Вочевидь, промоутерська компанія вирішила зробити акцент на другій спробі Джошуа здолати Усика в ринзі.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Напередодні менеджер українця Олександр Красюк розповів про угоду чемпіона з трансляторами. Усик за власні кошти придбав телеправа та безкоштовно їх передав MEGOGO і "Суспільному".

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс