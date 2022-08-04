Усик – Джошуа. Другий шанс британця став основою для нового промо

Промоутери оприлюднили ролик до поєдинку 20 серпня. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

Відео від Matchroom Boxing отримало промовистий коментар – "Другий шанс". Вочевидь, промоутерська компанія вирішила зробити акцент на другій спробі Джошуа здолати Усика в ринзі.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Напередодні менеджер українця Олександр Красюк розповів про угоду чемпіона з трансляторами. Усик за власні кошти придбав телеправа та безкоштовно їх передав MEGOGO і "Суспільному".