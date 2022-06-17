Усик – Джошуа. Інсайдер розкрив остаточну дату реваншу

Про це розповів інсайдер Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Остаточною датою бою обрали 20 серпня.

"Джерела повідомили, що реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа за титули у важкій вазі призначений на 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Спочатку бій призначили на 23 липня, але тепер Джошуа отримає орієнтовно додаткові 30 днів для роботи з новим тренером Робертом Гарсією", – заявив інсайдер.

Раніше промоутер Едді Хірн імовірними датами реваншу назвав 13 та 20 серпня. Провести поєдинок у попередню заплановану дату (23 липня) не вдалося через недостатню кількістю часу для реклами бою.

Історія з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.