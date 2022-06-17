ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик – Джошуа. Інсайдер розкрив остаточну дату реваншу

Новость на русском →
Саудівська Аравія, П'ятниця 17 червня 2022 10:31
Усик – Джошуа. Інсайдер розкрив остаточну дату реваншу Фото: Перший бій Ентоні Джошуа та Олександра Усика (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться наприкінці літа на Близькому Сході.

Про це розповів інсайдер Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Остаточною датою бою обрали 20 серпня.

"Джерела повідомили, що реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа за титули у важкій вазі призначений на 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Спочатку бій призначили на 23 липня, але тепер Джошуа отримає орієнтовно додаткові 30 днів для роботи з новим тренером Робертом Гарсією", – заявив інсайдер.

Раніше промоутер Едді Хірн імовірними датами реваншу назвав 13 та 20 серпня. Провести поєдинок у попередню заплановану дату (23 липня) не вдалося через недостатню кількістю часу для реклами бою.

Історія з реваншем Усик – Джошуа триває з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

До слова, українець Можаров позбувся контракту в UFC після поразки в дебютному поєдинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки