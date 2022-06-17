Усик – Джошуа. Инсайдер раскрыл окончательную дату реванша
Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в конце лета на Ближнем Востоке.
Об этом рассказал инсайдер Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
Поединок состоится в Саудовской Аравии. Окончательной датой боя выбрали 20 августа.
"Источники сообщили, что реванш Александра Усика и Энтони Джошуа за титулы в тяжелом весе назначен на 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Сначала бой назначили на 23 июля, но теперь Джошуа получит ориентировочно дополнительные 30 дней для работы с новым тренером Робертом Гарсией" – заявил инсайдер.
Ранее промоутер Эдди Хирн вероятными датами реванша назвал 13 и 20 августа. Провести поединок в предыдущую запланированную дату (23 июля) не удалось из-за недостаточного количества времени для рекламы боя.
История с реваншем Усик – Джошуа продолжается со времени победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.
The heavyweight title rematch between Oleksandr Usyk and Anthony Joshua is set for Aug. 20 in Jeddah, Saudi Arabia, sources tell ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 16, 2022
The bout was targeted for July 23, but now Joshua will have nearly 30 more days to work with new trainer Robert Garcia.https://t.co/T9XJSRoh44
К слову, украинец Можаров остался без контракта с UFC после поражения в дебютном поединке.
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