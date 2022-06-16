Українець Можаров втратив місце в UFC після дебютного бою

Прем'єрний бій Аскара Можарова в Ultimate Fighting Championship водночас став для нього останнім під егідою організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UFC Roster Watch .

Українського бійця звільнили з UFC після першого ж поєдинку. Можаров програв технічним нокаутом Алонсо Меніфілду в рамках турніру FC Fight Night 207.

За неофіційною інформацією, таке рішення керівники чемпіонату схвалили після появи даних про кар'єру українця в Китаї. Там він нібито виступав під іншим ім'ям, програв чимало боїв і "очистив" статистику перед переїздом за океан для підписання контракту.

Сам Можаров пояснював зміну імені появою вітчима, який всерйоз вплинув на його кар'єру. Натомість поразки в Піднебесній списав на напівпрофесійну організацію боїв там.