Українець Можаров втратив місце в UFC після дебютного бою
Прем'єрний бій Аскара Можарова в Ultimate Fighting Championship водночас став для нього останнім під егідою організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UFC Roster Watch.
Українського бійця звільнили з UFC після першого ж поєдинку. Можаров програв технічним нокаутом Алонсо Меніфілду в рамках турніру FC Fight Night 207.
За неофіційною інформацією, таке рішення керівники чемпіонату схвалили після появи даних про кар'єру українця в Китаї. Там він нібито виступав під іншим ім'ям, програв чимало боїв і "очистив" статистику перед переїздом за океан для підписання контракту.
Сам Можаров пояснював зміну імені появою вітчима, який всерйоз вплинув на його кар'єру. Натомість поразки в Піднебесній списав на напівпрофесійну організацію боїв там.
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