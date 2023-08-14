Усик – Дюбуа. Топ-промоутер назвал соперника победителя: команда украинца отреагировала

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Известный промоутер будет настаивать на проведении боя Хрговича против чемпиона IBF. Хирн стремится вывести хорватского тяжеловеса на новый уровень и организовать поединок с именитым боксером. Ранее организация отсрочила защиту Усиком чемпионского пояса ради боя против Дюбуа.

"Точно, что мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. В бою против Демси Маккина это было главным. Хргович нуждался в этом поединке, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик – Дюбуа они назначат обязательную защиту" – заверил Хирн.

Впрочем, представители украинца придерживаются другого мнения. Усик не отказался от намерений стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте и в дальнейшем будет работать с командой над объединительным поединком с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с MMAшником, то поединок Усик – Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой", – заявил промоутер Александр Красюк в интервью YouTube-канала "ТАЙК МАЙСОН".