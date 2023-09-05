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Усик – Дюбуа. Команда британца официально оспорила исход боя

Фото: Самый противоречивый эпизод противостояния Даниеля Дюбуа и Александра Усика (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Представители британского боксера Даниеля Дюбуа подали апелляцию в итоге поединка своего клиента против Александра Усика, завершившегося победой украинца техническим нокаутом.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Именитый посредник объявил об обжаловании итогового результата боя между украинцем и британцем. Команда последнего стремится вынудить Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) назначить реванш.

"Мы подали апелляцию. Завершили работу над ней, поэтому WBA согласно своим правилам начнет апелляционный процесс. Они будут обязаны ее рассмотреть. Хочется, чтобы они поступили правильно. Реванш объявят в худшем случае", – уверен Уоррен.

Промоутер не согласен с тем, что Дюбуа использовал запрещенный прием в 5-м раунде, когда украинский боксер оказался на полу. Рефери не зафиксировал нокдаун – британец сбил чемпиона подозрительным ударом ниже пояса. Пострадавший приходил в сознание ориентировочно 5 минут.

Впоследствии Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В девятом раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

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