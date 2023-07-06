Усик – Дюбуа. Боксерское сражение получило финальную дату и место проведения

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.

Компания K2 Promotions выиграла торги на проведения боя в мае. Красюк с коллегами с тех пор принялся организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.

Транслятором боя будет TNT Sports, которая будет продавать доступ к просмотру в эфире в формате Pay-per-view. В свою очередь билеты на стадион будут продавать посредством польского портала eBilet. Стоимость абонементов пока неизвестна, а о старте продаж объявят дополнительно.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок украинского против Дюбуа еще зимой. Однако стороны никак не могли прийти к согласию относительно организационных моментов. В результате пришлось отправить команды обоих боксеров на аукцион.

Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов. Дюбуа хоть и получит 2 млн с хвостиком, но эта сумма будет самым крупным гонораром в карьере "Динамита".