RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Дюбуа. Боксерское сражение получило финальную дату и место проведения

Фото: Александр Усик будет защищать чемпионские пояса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между чемпионом мира в хевивейте по нескольким версиям Александром Усиком и британским боксером Даниэлем Дюбуа состоится в конце лета в Польше.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram менеджера.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа. Примет поединок польский Вроцлав. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena.

Компания K2 Promotions выиграла торги на проведения боя в мае. Красюк с коллегами с тех пор принялся организовывать поединок в Польше. Первой базовой датой было 12 августа, но планы претерпели изменения.

Транслятором боя будет TNT Sports, которая будет продавать доступ к просмотру в эфире в формате Pay-per-view. В свою очередь билеты на стадион будут продавать посредством польского портала eBilet. Стоимость абонементов пока неизвестна, а о старте продаж объявят дополнительно.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок украинского против Дюбуа еще зимой. Однако стороны никак не могли прийти к согласию относительно организационных моментов. В результате пришлось отправить команды обоих боксеров на аукцион.

Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой ориентировочно 6 млн долларов. Дюбуа хоть и получит 2 млн с хвостиком, но эта сумма будет самым крупным гонораром в карьере "Динамита".

К слову, ранее МОК окончательно лишила Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс