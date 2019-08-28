Усик буде присутній на бою Ломаченко проти Кемпбелла

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відвідає поєдинок між чемпіоном WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченко та Люком Кемпбеллом, який відбудеться 31 серпня. Про це повідомляється на YouTube-каналі Xicana Boxing.

Також в Лондоні українець зустрінеться зі своїм сопромоутером Едді Хирний, щоб обговорити деталі наступного бою.

У найближчу суботу, 31 серпня, Ломаченко проведе бій проти британця Люка Кемпбелла за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі. Поєдинок відбудеться в Лондоні.

За бій з Кемпбеллом Ломаченко отримає рекордний гонорар в розмірі 4 мільйонів доларів.

В останньому бою Василь провів успішний захист своїх чемпіонських поясів в бою з Ентоні Кролл, якого переміг нокаутом в 4 раунді.

Нагадаємо, Усик повинен повернутися в ринг 12 жовтня, однак ім'я його суперника поки невідомий. Його першим суперником в суперважкій вазі може стати російський боксер Андрій Федосов. Він може стати третім суперником Усика з Росії. Раніше українець боксував з Андрієм Князєвим і Муратом Гассіевим.