Всех потребителей Житомирской области подключили к электричеству, но предупредили о графиках

"Благодаря слаженным действиям энергетиков после последней атаки россиян на энергетические объекты Житомирской области нам удалось подключить всех потребителей к электроэнергии", - написал Бунечко.

Впрочем, по его словам, в пиковые часы все еще используются графики ограничений, но их продолжительность также удалось существенно сократить. Восстановительные работы продолжаются.

В свою очередь глава области призвал местных жителей бережно использовать электроэнергию.

Отметим, по данным "Укрэнерго", в Житомирской области после последней массированной атаки россиян ситуация со светом все еще остается сложной.

Напомним, после ночного удара по городу "Шахедами" 9 марта большинство домов Житомира остались без света и воды. В городе поврежден энергообъект и не курсирует электротранспорт.

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