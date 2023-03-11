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Всех потребителей Житомирской области подключили к электричеству, но предупредили о графиках

Фото: всех потребителей Житомирской области подключили к электричеству (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Житомирской области после вражеской атаки удалось подключить всех потребителей к электричеству. Но в регионе используют графики в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Благодаря слаженным действиям энергетиков после последней атаки россиян на энергетические объекты Житомирской области нам удалось подключить всех потребителей к электроэнергии", - написал Бунечко.

Впрочем, по его словам, в пиковые часы все еще используются графики ограничений, но их продолжительность также удалось существенно сократить. Восстановительные работы продолжаются.

В свою очередь глава области призвал местных жителей бережно использовать электроэнергию.

Отметим, по данным "Укрэнерго", в Житомирской области после последней массированной атаки россиян ситуация со светом все еще остается сложной.

Напомним, после ночного удара по городу "Шахедами" 9 марта большинство домов Житомира остались без света и воды. В городе поврежден энергообъект и не курсирует электротранспорт.

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ЖитомиренергетикиЭлектроэнергия