Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О масштабной воздушной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина .

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:47 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области.

Атака на Украину в ночь на 15 марта

В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину:

7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400;

одной управляемой авиационной ракетой Х-59;

27-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Дроны были запущены с территории Приморско-Ахтарска, Курской области Российской Федерации.

Во время боевой работы было уничтожено 27 БпЛА в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и других областей.