ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Пятница 15 марта 2024 13:52
UA EN RU
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О масштабной воздушной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:47 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области.

Атака на Украину в ночь на 15 марта

В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину:

  • 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400;
  • одной управляемой авиационной ракетой Х-59;
  • 27-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Дроны были запущены с территории Приморско-Ахтарска, Курской области Российской Федерации.

Во время боевой работы было уничтожено 27 БпЛА в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и других областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США