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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

П'ятниця 15 березня 2024 13:52
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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про масштабну повітряну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Де оголошено тривогу

Станом на 13:47, повітряну тривогу оголосили по усій території України.

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородської області.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:18, в усіх областях України, окрім Донецької, оголосили про відбій повітряної тривоги.

Атака на Україну у ніч на 15 березня

У ніч на 15 березня російські терористи атакували України:

  • 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400;
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-59;
  • 27-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Дрони були запущені з території Приморсько-Ахтарську, Курської області Російської Федерації.

Під час бойової роботи було знищено 27 БпЛА у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської й низки інших областей.

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