Всех в "Оберег"? Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин с 16 до 60 лет будут вноситься в реестр "Оберег".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Экспериментальный проект запускают, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.
Также он касается внесения сведений и взятия на воинский учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе тех, кто находится за пределами Украины.
Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" средствами системы государственных информационных ресурсов "Трембита".
Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на воинский учет, будет формироваться в "Обереге" из таких данных:
Сведения о гражданах, которые отбывают наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, взятых под стражу, и "Оберегом" (средствами системы "Трембита").
Взятие на воинский учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на воинский учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.
Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов и т.д. подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без медицинского осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.
Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в "Оберег", проводится без прохождения медосмотра.
В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в "Оберег", указываются:
В течение трех дней с даты формирования перечня сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.
Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля "Гарт-1" и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении тех, кто не вернулся в страну.
Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре "Оберег". После чего собранный перечень подлежит уничтожению.
Отметим, этот же порядок определяет новые правила оформления паспортов для военнообязанных украинцев за границей. В частности, если у человека нет действительных военно-учетных документов, ему откажут в получении внутреннего или загранпаспорта.
Напомним, также был изменен порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, кто ухаживает за родственниками.
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