Всех в "Оберег"? Какие данные украинцев с 16 лет внесут в Реестр военнообязанных

Зачем запустили эксперимент

Экспериментальный проект запускают, чтобы оптимизировать и проверить сведения Единого государственного реестра призывников.

Также он касается внесения сведений и взятия на воинский учет мужчин в возрасте от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет. В том числе тех, кто находится за пределами Украины.

Это будет осуществляться путем обмена информацией с Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберегом" средствами системы государственных информационных ресурсов "Трембита".

Какие данные получит "Оберег" об украинцах 16-25 лет

Список сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на воинский учет, будет формироваться в "Обереге" из таких данных:

оцифрованный образ лица

фамилия, имя, отчество

дата рождения

место рождения

пол

место жительства и местонахождение

реквизиты внутреннего и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия)

сведения о гражданстве

номер записи в Демографическом реестре (при наличии)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину

Сведения о гражданах, которые отбывают наказание, подает Минюст путем обмена информацией между Единым реестром осужденных и лиц, взятых под стражу, и "Оберегом" (средствами системы "Трембита").

Как будут брать на воинский учет

Взятие на воинский учет украинцев с 17 до 25 лет осуществляется должностными лицами ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, взятие на воинский учет осуществляется ТЦК, определенными Генштабом ВСУ.

Граждане, признанные лицами с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в пересадке органов и т.д. подают соответствующие документы на рассмотрение военно-врачебной комиссии. Постановление комиссии принимается без медицинского осмотра на основе поданных документов и данных в электронной системе здравоохранения.

Взятие на учет граждан от 18 до 25 лет, сведения о которых переданы в "Оберег", проводится без прохождения медосмотра.

Какие данные получит "Оберег" об украинцах от 16 до 60 лет

В перечне сведений об украинских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих внесению в "Оберег", указываются:

фамилия, имя, отчество

дата рождения

пол

место жительства и местонахождение

реквизиты внутреннего или заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия)

номер записи в Демографическом реестре (при наличии)

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину

сведения о дате последнего выезда за пределы Украины

сведения о смерти или объявлении лица умершим

Что потом будет с данными

В течение трех дней с даты формирования перечня сведения об украинцах от 16 до 60 лет Миграционная служба включает также ИНН из реестра актов гражданского состояния и реестра физлиц-налогоплательщиков.

Затем перечень передается в Администрацию Государственной пограничной службы, которая в течение 10 дней организует его обработку с помощью электронной системы пограничного контроля "Гарт-1" и дополняет сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении тех, кто не вернулся в страну.

Затем перечень передается Минобороны, которое в течение 7 дней вносит записи или корректирует их в реестре "Оберег". После чего собранный перечень подлежит уничтожению.