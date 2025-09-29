Во всех колледжах Украины появятся наблюдательные советы: зачем их создают

В Украине во всех учреждениях профессионального предвысшего и профессионально-технического образования планируют создать наблюдательные советы из представителей бизнеса и работодателей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
По словам чиновника, бизнес уже активно инвестирует в профтехи - помогает с оборудованием, проводит практику и стажировку студентов. Но раньше это сотрудничество было скорее "джентльменским соглашением". Теперь МОН хочет закрепить прозрачные правила государственно-частного партнерства.
Наблюдательные советы получат право:
Таким образом бизнес сможет напрямую контролировать, чему и как обучают будущих специалистов, чтобы программы соответствовали потребностям рынка.
Завгородний объяснил, что сегодня существует большой разрыв между запросами работодателей и тем, что реально происходит в колледжах и профтехах. Часто учебные программы устаревшие, а управление заведениями - политизированное.
"Мы хотим, чтобы бизнес непосредственно верифицировал программы, которые готовят их же будущих работников. Это поможет приблизить образование к реальным потребностям предприятий", - отметил он.
Члены наблюдательных советов не будут получать зарплаты и не будут иметь статуса госслужащих. Их цель - улучшение работы учреждений и контроль за качеством подготовки кадров.
В ближайшие годы МОН планирует создать юридические шаблоны для сотрудничества бизнеса с учебными заведениями: договоры, кейсы дуального образования и другие модели партнерства.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за войны часть украинских профтехов работает дистанционно, преимущественно в Харькове, на Днепропетровщине, Херсоне и частично на Сумщине. В то же время ученики все же имеют возможность посещать мастерские или проходить практику на предприятиях-партнерах. Всего из 527 учреждений профобразования 283 работают очно, 68 - онлайн, 176 - смешанно.
Также мы рассказывали, что отсрочку от мобилизации во время обучения в профтехах дают только тем, кто получает образование высшего уровня, чем имел раньше. То есть отсрочку можно получить, если человек после школы впервые идет в профессиональное заведение, но не тогда, когда уже имеет колледж или университет. В профобразовании злоупотреблений почти нет, потому что большинство украинцев уже получили какое-то образование, а программы короткие и ориентированы на быстрый выход на рынок труда.