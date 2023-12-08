Все запущенные по Киеву ракеты сбили на подлете. Обломками повреждены дома

Как отметил Попко, после продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10 бомбардировщиков выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - написал он.

По его словам, информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Ситуация в Киевской области

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, сегодня утром враг атаковал область ракетами,

"В регионе активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, пострадавших нет", - написал он.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8.45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.

"В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация по повреждениям - позже", - добавил он.

Ночной удар 8 декабря

Напомним, под утро 8 декабря в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО. В последний раз Россия запускала ракеты из бомбардировщиков 21 сентября.

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не исключил возобновления ракетных атак. "Самая тяжелая часть зимы, в том числе в температурном режиме, еще впереди", - сказал он.

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала зимы, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели. "Россияне выжидают падение температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.