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Вся зима еще впереди: в ГУР не исключают возобновление ракетных ударов россиян

Украина, Четверг 07 декабря 2023 09:24
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Вся зима еще впереди: в ГУР не исключают возобновление ракетных ударов россиян Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия сейчас в основном использует дроны для атак на инфраструктуру Украины. Но ракетные удары могут возобновиться зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Опять же, возможно, речь идет об изменении тактики. И все же тяжелая часть зимы, в том числе в температурном режиме, еще впереди", - сказал он.

Как отметил Юсов, "поэтому это означает, что любой сигнал тревоги – это предупреждение о серьезной опасности".

Сложная зима

Россия использовала массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в прошлом году. Сейчас это в основном атаки дронами-камикадзе.

Напомним, по данным британской разведки, Россия использует дроны-камикадзе для массированных атак на территорию Украины с целью ослабить систему ПВО. Одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала зимы, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели. "Россияне выжидают падение температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.

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