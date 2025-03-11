Все хотят, чтобы переговоры в Саудовской Аравии были успешными, - Тимошенко
Миллионы украинцев по всему миру следят за ходом переговоров в Саудовской Аравии между Украиной и США, и надеются на их успешные результаты.
Об этом заявила народный депутат Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"Точно знаю, что миллионы украинцев по всему миру затаили дыхание и молятся за успешные результаты сегодняшних переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Я тоже. Точно знаю, что все хотят, чтобы эти переговоры были успешными", - отметила Тимошенко.
Она также подчеркнула, что все украинцы ожидают, когда на нашу землю наконец придет мир: справедливый, сильный, длительный.
"Я желаю нашей делегации и нашим союзникам мудрости, силы, уверенности, Божьей помощи. Я желаю Украине Победы на этих судьбоносных переговорах. Молимся и держим кулаки", - подчеркнула народный депутат Украины.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Во время встречи они, вероятно, обсудят вопрос возобновления помощи от США Украине. Также будет подниматься вопрос о передаче разведывательных данных от США.
По словам главы Белого дома Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.
А вот госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.
Также Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Владимиром Зеленский, который также сейчас находится с визитом в Джидде.
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