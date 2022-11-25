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"Все мы смертные". Путин отличился цинизмом на встрече с матерями погибших солдат

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с матерями погибших на войне против Украины военных. Он считает, что солдаты достигли своей цели в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлени Путина.

Диктатор отметил, что в России от ДТП и алкоголя умирает по 30 тысяч человек.

"Важно то, что все мы смертные, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили", - сказал Путин.

При этом, глава Кремля заявил, что российские солдаты, которые воевали против Украины и погибли, якобы "жили", "их цели достигнуты", их жизни "оказались значимыми".

Напомним, только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 430 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 86 150 своих солдат.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявлял, что в армии РФ еще есть опытные военные, но большинство из них уже мертвы.

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