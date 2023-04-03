Все деньги от новой программы МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Марченко

"Все деньги по программе пойдут на нужды госбюджета", – отметил он.

Международный валютный фонд 31 марта одобрил кредитную программу с Украиной на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступит на счета НБУ уже в ближайшие дни.

Еще 1,8 млрд долларов украинские власти смогут получить в текущем году двумя траншами летом и осенью после выполнения взятых на себя обязательств.